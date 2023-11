Herning-vognmand blev prist for sin indsats for mindre CO2-udledning

Tirsdag 28. november 2023 kl: 11:39

"HV-Transport har gjort sig bemærket, fordi de tør gå foran og vise vejen for andre i den grønne omstilling, selvom det er ressourcekrævende. De kigger på alle hjørner af forretningen lige fra deres værdikæde til internt i virksomheden. Deres indsatser har blandt andet resulteret i, at de har nedbragt virksomhedens samlede brændstofforbrug med 8 procent det seneste år, hvilket er meget imponerende. Samtidig fortjener de ESG-prisen for deres mangeårige arbejde med at skabe en rummelig arbejdsplads, hvor over 10 procent af medarbejderne i dag er rekrutteret blandt ledige på kanten af arbejdet".



Dorte West (V), borgmester i Herning Kommune

Ib Boye Lauritsen (V), borgmester i Ikast-Brande Kommune

Rasmus Norup, Erhvervsdirektør i Erhvervsrådet

Thea Lyng Thomsen, direktør for Bæredygtig Herning

Jørgen Nissen, filialdirektør i Vestjysk Bank i Herning

Af: Redaktionen Filialdirektør i Vestjysk Bank i Herning, Jørgen Nissen (tv), sammen med vinderen af årets ESG-pris - HV-Transport.Transportbranchen er en af de brancher, hvor CO2-udledningen er stor. Derfor er branchen en vigtig del af den grønne omstilling, og transportvirksomhedernes indsats gør en stor forskel.HV-transport er en af de virksomheder, hvor ledelse og medarbejdere har taget affære og arbejder aktivt med, hvordan de kan reducere deres CO2-udledning samtidig med, at de fortsat skal drive en rentabel virksomhed. Derfor er de blevet tildelt ESG-prisen 2023 i Herning og Ikast-Brande kommuner.Fra juryen lyder det blandt andet i begrundelsen:Alle interesserede har haft mulighed for at indstille en lokal virksomhed til årets ESG-pris. I alt var der tre nominerede, som var udvalgt blandt alle de indstillede kandidater af en jury.Juryen bestod i år af:ESG-konferencen blev arrangeret i et samarbejde mellem Bæredygtig Herning, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Vestjysk Bank. Konferencen skal inspirere og motivere lokale virksomheder til at arbejde med ESG og bæredygtighed.