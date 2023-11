EU-Domstolens afgørelser afviger sjældent fra generaladvokatens vurderinger

SPEDITØR-ORGANISATION OM OTTEUGERS-REGEL:

Fredag 17. november 2023 kl: 12:00

Af: Redaktionen I forløbet op til - og efter vedtagelsen af EU's vejpakke - har kravet om at lastbiler skal en tur til deres hjemland hver ottende uge skabt debat. Kravet har til formål at forebygge brugen af postkasseelskaber og social dumping på chaufførområdet.Kritikken har særligt gået på, at kravet både trækker kapacitet ud af markedet og derved gør godstransporten unødig dyr, og giver mere kørsel. Danske Speditører peger på, at den øgede kørsel, når lastbilerne skal retur til deres hjemland, ofte er tomkørsel og har negative konsekvenser for klimaet på grund af unødig udledning af CO2.- Allerede i forbindelse med drøftelserne af kravet om lastbilernes returnering, viste eksterne analyser, at den samlede årlige effekt af vejpakken blev fire millioner ton ekstra CO2-udledning, siger Martin Aabak, der er administrerende direktør i Danske Speditører.- Det er, hvad der svarer til den årlige udledning fra tre til fire mellemstore kraftværker, der fyrer med såkaldt gammeldags hårde kul, siger han videre.Martin Aabak fremhæver, at generaladvokat Giovanni Pitruzzella blandt andet peger på, at returneringskravet strider imod EU-forpligtelsen til, i henhold til artikel 91, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, at tage hensyn til miljøbeskyttelseskravene og transportens særlige karakteristika i hver medlemsstat, når der vedtages transportregler.Selvom den endelige dom først afsiges til næste år, så opfordrer Danske Speditører transportminister Thomas Danielsen (V) til at tage emnet op med henblik på en afklaring allerede på det kommende møde mellem EU-landenes transportministre mandag 4. december.Danske Speditører peger på, at EU-Domstolens afgørelser sjældent fraviger en indstilling og en vurdering fra en Generaladvokat.Interesserede kan læse mere