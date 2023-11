EU's generaladvokat indstiller til EU Domstolen at annullere otteugers-reglen

SAG OM EU'S VEJPAKKE:

Fredag 17. november 2023 kl: 11:00

Af: Redaktionen

Sagen, som den italienske advokat og jurist, Giovanni Pitruzzella, der fornyligt blev genudnævnt som Generaladvokat ved EU-Domstolen frem til oktober 2030, nu har vurderet og kommet med sin indstilling til, var anlagt af Litauen, Bulgarien, Rumænien, Cypern, Ungarn, Malta og Polen.









Generaladvokaten afviser stort set alle punkter i landenes klage. Stort set. Det betyder også, at der er punkter, som generaladvokaten ikke afviser, og det er vejpakkens krav om, at lastbiler skal en tur til deres hjemland hver ottende uge.









Generaladvokatens vurdering går ud på, at reglen ikke lever op til EU's proportionalitetsprincip - om forpligtelsen til at lastbiler skal en tur til deres hjemland hver ottende uge står forholdsmæssigt i forhold til de mål, EU'Kommissionen og EU-Parlamentet havde til hensigt at forfølge,









Generaladvokaten peger samtidig på, at EU-Kommissionen og EU-Parlamentet ikke har analyseret, hvilke konsekvenser, otteugers-reglen ville få, inden de vedtog vejpakken.









her: Interesserede kan finde Generaladvokatens indstilling (findes kun på fransk) dateret 14. november 2023









Det er især punkterne 653, 654, 655, 666 og 667, der omhandler otteugers-reglen - punkt 689 handler om Generaladvokatens indstilling.





















