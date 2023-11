Pirattaxi havde en form for reklame på siden og taget

Onsdag 8. november 2023 kl: 13:59

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at den 26-årige mand natten til søndag omkring klokken et havde taget en "taxi" hjem fra byen, som han umiddelbart troede, var en normal taxi, da den havde haft en form for reklame på siden og taget.

Da turen nærmede sig sin afslutning, og den 26-årige skulle betale, virkede den dankortterminal, han blev præsenteret for, ikke. Chaufføren i bilen havde derfor bedt den 26-årige om at overføre betalingen til et telefonnummer.







Senere opdagede den 26-årige, at han havde mistet sin pung, og at der var blevet foretaget forskellige hævninger på flere tusinde kroner samlet.







Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man lader være med at benytte pirattaxier.









