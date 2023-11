Ny båd i Hirtshals er i gang med at tage slæbet

Onsdag 1. november 2023 kl: 09:38

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Den nye slæbebåd i den vendsysselske havn ankom i september, opg siden har der været godt gang i både øvesejladser, bugseringer og skubbeopgaver, når færger og andre store skibe har skullet hjælpes sikkert til og fra kaj. Jo mere blæst, jo flere opgaver for Sibba, og efterårets første storme medførte masser af arbejde for den nye slæbebåd.- Den nye slæbebåd er valgt netop fordi, den kan fungere under de indimellem heftige vindforhold, der er i Hirtshals. Derudover styrker vi sikkerheden for eksisterende og kommende kunder, blandt andet fordi den nye slæbebåd har et pæletræk, altså hvor mange ton, en slæbebåd kan trække i stilstand, på over 30 ton, hvilket er mere end dobbelt så meget som den gamle, siger Robert Hansen, der er Master Mariner and Fleet Manager hos Hirtshals Havn.En af dem, der allerede har nydt godt af stærke Sibba, er Color Line, der blandt andet sejler mellem Kristiansand og Hirtshals. Her fik færgen »Superspeed 1« for nylig brug for hjælp til at komme godt fra land i Hirtshals.- Jeg er positivt overrasket over, hvor effektiv Sibba er. Under vores sejlads havde vi vindstød af stormstyrke fra vest og på mere end 26 meter i sekundet. Vi fik hjælp fra Sibba, og under drejningen af færgen standsede vi ikke på trods af de hårde vindstød. Det er en stor forbedring af havnens faciliteter og ikke mindst for os som kunde, siger Helge Ås, der er kaptajn på »Superspeed 1«.