Vognmand i Slagelse har taget to nye tre-akslede i brug

Onsdag 4. oktober 2023 kl: 11:36

I-Save motor på 460 hk

I-See

I-Shift i en ny opdateret version, som skifter 30 procent hurtigere end tidligere I-Shift-gearkasser

Globetrotter-førerhus med New York-førerhusindretning

Deluxe førersæde - fuld elektronisk med tre memory-funktioner

Læderpakke

Udsynspakke+

Volvo Dynamic Steering

Aktiv Sporassistent

Lastindikator

Motor- og kabinevarmer

Af: Redaktionen De to nye forvogne er identiske og leveret med:Fyns Karosseri har stået for opbygningen med kølekasser fra SOR og Carrier køleanlæg, mens BJ Autopolstring har været i gang med det blå busplys i ”old school” stil og Laugesen Autolakering har lakeret fælge samt forskellige dele på førerhusene. Multitext har dekoreret bilerne i MJT’s design med et nyt ”blåt tvist”, da bilerne skal matche til trailerne hos den kunde, som transportfirmaet hovedsageligt skal køre for.Opbyggerteamet hos Volvo Truck Center i Ringsted har stået for klargøring og montering af lys, kompressorhorn, lysskilt, fjernlygter, blitzbom med mere. Inden leveringen var klargøringsfirmaet Friis Carclean forbi for at pudse bilerne op, så de stod ”snorlige” ved levering.Bilerne skal køre som modulvogntog med dolly og køletrailer mellem Sjælland og Jylland om natten, og i dagtimerne køre distribution til dagligvarebutikker.Der er valgt Volvo Guldservicekontrakt på bilerne, hvilket er med til at sikre maksimal drifttid, og alle reparationer og forebyggende vedligeholdelse er inkluderet.Bilerne er finansieret via Volvo Finans og solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center i Ringsted.