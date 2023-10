Vognmand på Sydsjælland valgte lastvogn fra Volvo

Mandag 2. oktober 2023 kl: 11:53

Globetrotter-førerhus med New York+ og Black Edition læderpakke

Perlemorslakeret fra fabrikken

Volvo Dynamisk Styring

LED-lyspakke

Køleskab/kaffemaskine

Digital kameraløsning

My Truck App (fjernadgang til bilen for bedre planlægning og komfort)

Selvstyrende bogie-aksel

Af: Redaktionen Om den nye tre-akslede Volvo FH500:Derudover har Sallerup Vognmandsforretning valgt Volvo Connect-abonnementet Chaufførtider, som hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne. Chaufføren kan desuden oprettes til Volvo Connect app og se køre/hviletidsinfo.Der er ligeledes Volvo Guldservicekontrakt på bilen for maksimal driftstid med alle reparationer og forebyggende vedligeholdelse inkluderet.Trækkeren er opbygget hos Lavmands, der har afdelinger i Ringsted og Silkeborg. BL Lakering i Ringsted har stået for lakeringen af opbygningen, mens en anden Ringsted-virksomhed - Gitte’s Skiltecenter - har stået for at sætte navn og skilte på bilen. Volvo Truck Center i Nr. Alslev har stået for slutklargøringen af den tre-akslede trækker, der er finansieret via Volvo Financial Services og solgt og leveret af Rasmus Vedel fra Volvo Truck Center Nr. Alslev.