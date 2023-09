- 65-årig mand kørte ind i parkeret lastbil

Mandag 25. september 2023 kl: 14:00





Bilinspektøren blev tilkaldt til at undersøge uheldsstedet, mens første vognbane på motorvejen var afspærret med skiltevogn. Politiets indsatsleder var også på stedet, og flere forbipasserende fik påtaler for at filme uheldsstedet.









Politipatruljen optog rapport og afhørte vidner. Politiet afventer nu bilinspektørens undersøgelser af uheldsstedet og de lægelige undersøgelser af den afdøde 65-årige for at forsøge at afklare årsagen til, at uheldet skete.









Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet om dødsfaldet.