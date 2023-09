Koncept til arktisk fregat er ingeniørkunst designet til operationer under barske forhold

Torsdag 21. september 2023

Af: Redaktionen OSK Design's nye designkoncept til en arktisk fregat viser et særligt fartøj, der er omhyggeligt udformet til operationer i Nordatlanten og Grønland.OSK peger på, at der er tale om en multifunktionel fregat designet til operationer i arktiske farvande med en lang række funktioner og muligheder. Blandt andet rummer fregatten en fuldt operationel helikopter, der betegnes som et afgørende aktiv for arktiske operationer, da den giver mulighed for luftbåren rekognoscering, transport samt eftersøgnings- og redningsopgaver i det barske arktiske miljø.OSK's fregat er klassificeret til at kunne opererer hele året i artikske farvande i Arktis, da den vil være i stand til at modstå de mest udfordrende isforhold og samtidig opretholde optimal ydeevne.Fregatten er 125 meter lang, 18 meter bred og har en maksimal dybgang på 6 meter. OSK angiver tophastigheden til at være over 23 knob, og der er dermed tale om en flådefartøj designet til hurtig og præcis navigation under udfordrende forhold.Fregat er designet til at håndtere de fleste situationer og har et arsenal med eksempelvis en kanon, en missilkaster og overliggende våbensystemer, der sikrer beredskab til både offensive og defensive manøvrer.Drivlinen i fregatten er diesel-elektrisk system (POD'er), der giver både effektivitet og manøvredygtighed. Fregatten har plads til en besætning på 60 mad og op til over 125 afhængig af opgaverne. Den er udrustet med en fuldt udstyret helikopter og en dronekapacitet til luft-, overflade- og undervandsoperationer. Skibet er derudover udrustet med to RHIB'er (Rigid-Hulled Inflatable Boats) på op til 9 meters længde. Sammen med en båd med stævn på op til 12 meter er skibet udstyret til hurtige og effektive eftersøgnings- og redningsmissioner.





Kommandorummet er designet til at rumme forskellige modulære systemer og forsyninger, såsom ACTAS ASW-systemet, minelægningsmoduler, oliespildsbomme og udstyr til den arktiske beredskabsstyrke, hvilket giver mulighed for missionsspecifik tilpasning. Dermed kan skibet eksempelvis tilpasses til anti-ubådskrigsførelse (ASW), overflade- og luftovervågning, opretholdelse af suverænitet, eftersøgning og redning, katastrofehjælp og forbedret selvforsvar.







OSK Design fremfører, at der er tale om designet af fartøj, der repræsenterer det ypperste inden for maritim ingeniørkunst og innovation.









