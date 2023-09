Vognmand i Helsingør kører ud med gods ny tre-akslet forvogn

Mandag 4. september 2023 kl: 11:54

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Volvo FH420 6x2 har styrbar boggie, I-Shift gearkasse, 420 hk fuelface med turbocompound, luftaffjedring for og bag, brændstofpakke I-See med GPS-oplysninger om topografi via kort I-Torque-fartpilot. I-Tork bruger data fra I-See til at optimere den tilgængelige motormomentydelse - eksempelvis ved kørsel op ad bakke.Forvognens Globetrotter-førerhus med New York-indretning har eksempelvis elektrisk solgardin, læderarmlæn, læderrat, læder på indstigningshåndtag og elektrisk glas-tagluge.Lastbilen, der er leveret med Volvo Guldservicekontrakt for maksimal driftstid og alle reparationer inkluderet, er opbygget af Brdr. Plagborg med gardinsider og 2,5 ton Z-lift.Derudover er den opbygget, så den kan bruges til studenterkørsel. I den forbindelse er der monteret ekstra stor inverter, så den kan trække et musikanlæg.Salgskonsulent Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center i Karlslunde har solgt og leveret den nye Volvo FH420 til Ucar Transport ApS.