- Skovlunde-vognmand kører ud med tre-akslet forvogn

Fredag 4. august 2023 kl: 13:05

Mere om lastbilen:

Globetrotter-førerhus med New York-førerhuspakke

I-Shift-gearkasse med dobbeltkobling

Luftaffjedring for og bag

Styrbar bogie

Fuelface 13 liters 2.400 Nm Turbo Compound-motor

Chaufførtider

Brændstof og Miljø

Bilen er leveret med Volvo Connect-tjenesterne Chaufførtider og Brændstof&Miljø.- hjælper chaufføren med at overholde køre/hviletidsreglerne og gør det hurtigt og let at få overført fartskriver- og førerkortdata uanset, hvor lastbil og chauffør befinder sig. Chaufføren kan også oprettes til Volvo Connect- app’en og se egne chaufførdata og køre-/hviletidsinfo.– viser lastbilens brændstofeffektivitet, og chaufføren kan oprettes til Volvo Connect-app’en og se sin egen brændstofscore.Taulov Autolakering har stået for lakeringen af den nye Volvo FH, som er solgt og leveret af salgskonsulent Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center i Karlslunde.