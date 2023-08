Leasing-koncern udvider med opkøb

Fredag 4. august 2023 kl: 12:27

Af: Redaktionen I Norge drejer det sig om Last og Tank AS, mens det i Finland drejer sig om Savon Rekkahuolto Oy og i Danmark om Euro-Leasing A/S' lastbilafdeling.Last og Tank AS har hjemsted 20 kilometer uden for Oslo og beskæftiger sig med service og reparation af eksempelvis trailere. Med overtagelsen af Last og Tank AS får TIP Group fire serviceværksteder i Norge.Savon Rekkahuolto Oy har to afdelinger - en i Varkaus og en i Mikkeli - med service af lastbiltrailere og lastbiler. Savon Rekkahuolto Oy er autoriseret servicepartner for Iveco, DAF og MAN.Med overtagelsen af Savon Rekkahuolto Oy får TIP Group fem serviceværksteder i Finland.TIP Group overtog tidligere Euro-Leasing A/S' traileraktiviteter og har nu overtaget Euro-Leasing A/S' lastbilaktiviteter. Overtagelsen tilføjer omkring 300 nyere MAN-lastbiler til TIP Group's leasingflåde.TIP Group har tidligere også overtaget Släp & Kaross' værksted i Sverige.