Ny turbo-star får testkører til at mindes forrige århundrede

Tirsdag 20. juni 2023 kl: 16:21

Af: Redaktionen Fortid møder nutid - Den redesignerede TurboStar er en hyldest til den udvikling, Iveco har været i gennem de seneste 40 år.

- Den specialudgave af Iveco S-WAY, der nu kommer til Skandinavien, hylder på fineste vis ikonet fra fortiden, siger Iveco's testkører Jørgen Andreassen, som selv har kørt adskillige ture i den oprindelige TurboStar i 1980’erne.









Med sit kraftfulde motorprogram, der dengang omfattede en 420 hk V8-motor, var TurboStar i 1980'erne det foretrukne køretøj hos mange kunder - specielt i det sydlige Europa. Den havde en enestående ydeevne og begejstrede mange lastbilchauffører rundt omkring i Europa. Turbostar var også blandt de første lastbiler til at køre i 24-timersløbet i Le Mans.









2020'ernes redesignede udgave af Turbostar, som nu indtager de skandinaviske veje, har meget med fra den originale Turbostar. Den har dog en kraftigere seks-cylindret 13-liters Cursor 13-motor med 530 hk, og så har den mange avancerede tilslutningsmuligheder fra Iveco S-Way - eksempelvis et infotainmentsystem med satellitnavigation og Iveco Driver Pal, en 4G-forbindelsesboks og Iveco Hi-Cruise.









Nyfortolket og moderniseret styling

Stylingen af firser-ikonet fra Iveco er blevet nyfortolket og moderniseret ved at bruge de tofarvede TurboStar røde og metalliske grå farver. Og langs førerhuset ses Iveco's farver fra datiden - gul, rød og blå - som er blevet tilpasset formen på Iveco S-Way.









En del af det tilbehør, der var tilgængelig på køretøjer fra den TurboStar-æraen i forrige århundrede, har fået et nyt liv for at hylde Turbo-serien. Det omfatter forkromede stænger på bagerste dele af førerhuset og under undervognen i siden, samt forkromede hjulfælge og dørhåndtag. Bagrudegitteret, som var blevet specielt designet til at give mere lys inde i TurboStar, er blevet genskabt på førerhusets sidevæg.









Ivecos mangeårige testkører Jørgen Andreassen har kørt mange testture i den tidligere version af TurboStar. Her ses Jørgen foran en Iveco Turbostar 190.38 standard.

















Specialudgaven af Iveco S-Way byder på forbedringer såsom metalliske effekter på frontgrillen og på bakspejlene, en bull bar på kofangerne og en på taget med ekstra lys.









Nostalgi-følelsen af den originale TurboStar dukker også op i interiøret, der er opdateret med en moderne fortolkning. Sæderne er betrukket med fløjl, samme materiale som den originale TurboStar; den stilrene røde farve passer til det ydres, og sæderne er afsluttet med lysegrå sømme.

Det originale logo er også synligt i den redesignede version og findes broderet på sæder, hynder og madras, og i handskerummet i satinkrom.









TurboStar markerede Ivecos historie

I 1982 kørte prototyper af TurboStar deres første omgange på Iveco-banen i Markbronn ved Ulm i Sydtyskland, i Ivalo i Finland og på banen ved Nardò i nærheden af Lecce i Italien). Den blev lanceret som en efterfølger til Iveco Turbo-serien i 1984 i Strasbourg og var udviklet til langdistancetransport med et helt nydesignet chassis.









Førerhuset var fokuseret på komfort og indeholdt løsninger afledt af en specialudgave af de tidlige firsere, "190.38 Special". Det grå plastikgitter, der dækkede sideruden i den bagerste kabine, og de to aerodynamiske sidedeflektorer var også særlige egenskaber for TurboStar. Efter den officielle lancering blev de ikoniske og dekorative tre-bånds striber tilføjet designet.









- Jeg husker blandt andet, at førerhuset og komforten var meget mindre. Og det er da klart en forbedring, at der er kommet mere plads og bedre senge”, fortæller Jørgen Andreassen og viser stolt billedet frem fra førerhuset fra dengang, han var afsted.









Den første TurboStar-serie omfattede en seks-cylindret model "190.33", der senere blev erstattet af en "36") og en V8-model "190.42". I slutningen af firserne blev duoen til en trio med tilføjelsen af "190.48", den mest kraftfulde af standard T-range-modellerne. I 1992 blev "190.48 Special HP" introduceret på markedet med det tekniske indhold og høje specifikationer, som omfattede særlige dekorative funktioner og læderbetræk.









- Den redesignede TurboStar har netop været udstillet på den finske messe Kuljetus, og interessen var enorm, siger Jørgen Andreasen og fortsætter:









- Mon ikke, der er stor interesse for at se den fine re-designede TurboStar på de øvrige markeder hen over sommeren. Jeg har så mange gode minder i den lastbil og glæder mig til at dele erfaring og minder med andre, som også har kørt lastbilen tilbage i 80’erne, siger han.









Den nordiske version af Iveco S-Way TurboStar Special Edition:

530-hk Cursor 13-motor, 6-cylinder (kan fås med 490, 530 og 570 hk)

Nyt chassis, der er redesignet og bygget til robusthed og alsidighed

12-gears HI-Tronix automatiseret gearkasse

Top- og sidespoilereLED-forlygter

Evaluering af kørestil og Driver Attention Support

Integreret dæktryksovervågning (TPMS)

Automatisk reguleret klimaanlæg og parkeringskøler





Iveco TurboStar 190-38:

12,9 liter 6 cylinder række-motor på 380 HK og et maksimalt drejningsmoment på 1.900 Nm

16 Trins ZF gearkasse, synkroniseret (kunne fås med 12 trins usynkroniseret Fuller-gearkasse, som mange foretrak på dette tidspunkt. Kunne også leveres med 12 trins Eaton Twin splitter gearkasse også usynkroniseret og med et meget specielt skifte system, som man lige skulle lære at kende

Bagtøjsudveksling 1:2.85

Justerbare sidespejle, udvendig afdæk af ruder ved sovekabine

Forskydelig sættevognskobling, skabsopbygning med køleskab og skuffer i skabet, skab til diverse monteret mellem chassis i bag, fuld dørk plade afdækning over chassis, lakering af chassis og opbygning (postrød)

Luksussæder med luftaffjedring og varme, spisebord og dokumentboks, to køjer med læselamper, afdækning på motortunnel i førerhus, walkie-talkie, lys ved indstigningstrin og ellers som standardudstyr, som det var i denne tid

Opbygning: Lokalt i Danmark









Førerhuset er blevet en del større og mere bekvemt, siden dengang Iveco's testkører Jørgen Andreassen testede bilen sammen med de "rigtige" chauffører.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.