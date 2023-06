Lokale bus­ruter i sønderjysk kommune får nye køreplaner

Fredag 9. juni 2023 kl: 12:29

Af: Redaktionen Når Sydtrafiks nye køreplaner træder i kraft, vil der ske større ændringer i Haderslev Kommune. Nogle ruter nedlægges helt, andre erstattes af en ny rute, og nogle stopper med drift i weekenden.Omlægning og ændringer sker, fordi mange ruter kører med lavt passagertal.Hos Haderslev Kommune opfordrer man borgerne til at bruger Flextur som erstatning for de nedlagte ruter.- Mange tror fejlagtigt, at flextrafik kun er for ældre mennesker, men alle kan bruge Flextur, hvis der ikke er en rute, der betjener det område, hvor man har brug for transport, lyder det fra Haderslev Kommune, hvor man fremhæver fordelen ved Flextur - at der kun kører en bus (eller taxi), når der er behov, hvilket er bedre for både klima og økonomi end at have tomme busser kørende rundt i fast rute.Hos Haderslev Kommune har man beregnet et mindreforbrug på 2,7 millioner kroner fra 2024.- Men vi håber, at rigtig mange vil tage Flextur til sig, og hvis de gør det, bliver forbruget højere. Målet med ændringer er ikke at spare de 2,7 millioner kroner, men at reducere kørsel med tomme eller lavt belagte busser, lyder det fra den sønderjyske kommune.Interesserede kan læse mere om FlexturInteresserede kan se de nye køreplanerInteresserede kan se Sydtrafiks køreplanerRute 262 er en ny rute, der erstatter 261, 263 og 264.Rute 261 - erstattes af 262.Rute 263 - erstattes af 262.Rute 264 - erstattes af 262.Rute 239Rute 265Rute 268Rute 269Rute 626Rute 631Rute 632Rute 123: Vil kun betjene Løjt i weekenderneRute 135: Udvalgte afgange vender nu i Gram og kører retur til HaderslevRute 278: Alle ture ændres til kun at køre på skoledageRute 619: Ruten får en større linjeføringsændring, da denne også skal betjene FavrdalsskolenRute 634: Alle ture ændres til kun at køre på skoledageBybus 2: Ændring i en morgen afgang