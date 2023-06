Rekruttering blandt seniorer kan målrettes via web-side

Torsdag 8. juni 2023 kl: 12:45

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det er organisationen, Faglige Seniorer, som er en selvstændig organisation for fagbevægelsens seniormedlemmer, der har lanceret web-siden seniorjob.dk, hvor der i skrivende stund er oprettet 1.183 ledige stillinger målrettet seniorer.Faglige Seniorer tæller godt 260.000 medlemmer fordelt på 600 seniorklubber og foreninger over hele landet.DPT har i en lang periode arbejdet for dels at fremhæve de mange gode muligheder, der er for seniorer i busbranchen og dels forbedre de skattemæssige forhold for de ældre, der gerne vil tage en ekstra tørn for danskernes mobilitet.- Vi er meget glade for Faglige Seniorers initiativ og vil opfordre alle vores medlemmer om at give sig til kende på jobportalen med de jobmuligheder de har, siger Michael Nielsen, der er administrerende direktør i Dansk PersonTransport.Interesserede kan finde seniorjob.dkInteresserede kan finde Faglige SeniorerInteresserede kan læse mere om løn og pension