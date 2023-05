Kvinde kørte op i en lastbil - politiet vil gerne finde chaufføren

Fredag 26. maj 2023 kl: 13:59

Af: Redaktionen

På uheldsstedet fik politiet kontakt til den 53-årige kvinde, som blev tilset af personalet fra en tilkaldt ambulance. Politiet kunne konstatere, at kvinde ikke var kommet noget til - men det var hendes personbil. Den havde store skader på fronten, og airbags'ene var blevet udløst.









Kvinden var kommer kørende i sydvestlig retning, da hun formentlig kørte lidt for tæt på og for sent opdagede, at lastbilen foran hende bremsede.









Politiet har optaget rapport om uheldet i et forsøg på at få identificeret en større lastbil, hvis fører formentlig ikke har bemærket noget til påkørslen.









Vidner, der måtte have oplysninger om lastbilen, kan kontakte politiet på telefon 114.

