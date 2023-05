Rasteplads ved Motorvej E45 i Østjylland får flere P-pladser til lastbiler

Onsdag 17. maj 2023 kl: 09:28

Rasteplads Merring er lukket fra mandag 22. maj klokken 06.00 til fredag 2. juni klokken 18.00

Om projektet:

Vejdirektoratet etablerer otte nye parkeringspladser for lastbiler på rasteplads Merring og forventer at være færdig med arbejdet i juni

Arbejdet udføres som en del af projektet med at udvide tre strækninger langs E45 fra fire til seks spor, så motorvejen er bedre rustet til at håndtere et stigende antal biler



Af: Redaktionen I forbindelsen med udvidelsen skal der lægges kantsten og asfalteres på området. Det betyder, at Vejdirektoratet i en periode må lukke for adgangen til rastepladsen.Konkret vil arbejdet med at lægge kantsten og asfaltere have følgende trafikale konsekvenser: