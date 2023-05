Fjerritslevvognmand fik fire af sine foretrukne med en femte på vej

Fredag 12. maj 2023 kl: 12:55

Af: Redaktionen Langt hovedparten er lastbilerne er Scania R 450’ere, som har følgeskab af enkelte Scania R 500'ere. Med den seneste ordre til Stiholt i Thisted på fire Scania R 460'ere, får Kjeld Gregersen for første gang leveret lastbiler fra Scania's seneste Super-generation. De første fire lastbiler i ordren blev leveret for nylig, og en femte er på vej.







Kjeld Gregersen har specialiseret sig i kørsel over Norge - fra det sydligste i syd til det nordligste i nord. Han kører fast for speditørerne Håkull og DB Schenker, og de fem nye Scania skal alle køre for sidstnævnte. Derfor er de alle fabrikslakeret i hvidt og blandt andet fabriksbyggede med skammel-opbygning, 830 liter brændstofkapacitet og sideskørter.





Stiholt har bidraget med montering af alu-dørk foran og bag skamlen, snekædeophæng, forskelligt arbejdslys, lysskilte samt fjernsyn i førerhuset.





Drivlinerne på de fire leverede og den femte, der er på vej, består af en seks-cylindret rækkemotor på 460 hk med et maksimalt drejningsmoment på 2.500 Nm, en 14-trins gearkasse med både krybe- og overgear samt fire bakgear og et enkeltreduceret bagtøj med 2,69:1 i udveksling.





Lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholt i Thisted har som stået for salget til Kjeld Gregersen inklusiv serviceaftaler med udvidet Drivline+-dækning i seks år.









