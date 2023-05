Flere transportvirksomheder afviser at deltage i protestaktioner

Onsdag 10. maj 2023 kl: 12:19

Af: Redaktionen Baggrunden for vognmændenes protestaktionerne er, at SVM-Regeringen har flertal for at indføre en kilometerbaseret og CO2-afhængig vejafgift for alle lastbiler over 12 ton - danske som udenlandske - fra første januar 2025. Senere vil vejafgiften omfatte alle lastbiler over 3,5 tons.Transportkoncernen Freja, oplyser, at den ikke bakker ikke op om de varslede aktioner, men forventer, at trafikken i hele landet kan blive påvirket og udløse forsinkelser i forhold til afhentninger og leveringer mandag 15. maj og de efterfølgende dage.Nordjyske.dk skriver onsdag, at andre transportvirksomheder også afviser at deltage i aktionen. Det gælder blandt andet Vendelbo Spedition i Hjørring, CM Transport i Nørresundby, N.C. Christensen og Sønner A/S i Hurup i Thy, og Kristian Rytter A/S i Aalborg. Sidstenævnte vil ifølge Nordjyske.dk holde sine biler hjemme på mandag.Tidligere har eksempelvis Frode Laursen-koncernen været ude med en tilsvarende melding om, at den ikke vil være en del af aktionen.