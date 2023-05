Sjællandsk vognmand overraskede sin chauffør på transportmessen

Mandag 8. maj 2023 kl: 12:16

Hun blev glad. Hun havde ikke den mindste mistanke, så da en af Scania's sælgere "tilfældigt" kom over til hende, mens hun stod og kiggede på den bil, der faktisk var hendes, og spurgte "Hvad synes du om den?", svarede hun heldigvis, at den var hun ret vild med. Og da han så sagde, "Jamen, det var da heldigt", så kiggede hun over på Jannie, der er Jakob Pedersens hustru og mig, og så nikkede vi, og så begyndte hun simpelthen at græde. Det var sgu lidt rørende. Jeg blev glad, lyder det fra Jakob Pedersen.Lindas nye bil en Scania R 560 med 13-liters Super-motor.På messen i Herning tog Jakob Pedersen også den spontane beslutning at sætte sin underskrift på en salgskontrakt mere, da han fik øje på den anden udstillede Super-bil på Scania's stand.- Jeg havde tænkt tanken om at skulle have en bil mere, og da jeg så bilen på standen, tænkte jeg, "nu gør vi det", og så spurgte jeg, om den var til salg, og det var den. Bum, så satte vi en underskrift, siger Jakob Pedersen.På ude-området ved Messecenter Herning stod en Lundby Flyer-bil, der var handlet for længe siden, og som havde været til opbygning og maler og gennem hele møllen, så den stod i vognmandsforretningens turkis-grønne farve med hvide stafferinger. Bilen - en kranbil, bliver leveret inden for de næste par uger, men lige nu er hos plysser for at få de sidste detaljer på plads.







De to Super-biler kommer på vejen, som de ser ud med den opbygning, den skrift og de detaljer, som værkfører for opbygninger hos Scania Ishøj, Tim Christensen, har lavet efter egne ideer.





De tre biler leveres samlet inden for de næste to-tre uger fra Scania i Ishøj.









