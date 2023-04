Olie- og energiselskab har taget elektrificering til den tunge transport med på messe

Fredag 21. april 2023 kl: 09:39

El-ladestandere og sikkerhedsløsninger i fokus

Af: Redaktionen - Vi er begejstrede for at deltage på årets Transportmesse og ser frem til at møde vognmænd, chauffører og samarbejdspartnere, siger Michael B. Hansen, der er markedsdirektør i Uno-X Truck.- I år vil vi selvfølgelig fortælle mere om vores nye navn, men vi har også medbragt en el-ladestander, som vi håber vil starte nogle gode samtaler om elektrificeringen af den tunge trafik, siger han videre.På årets messe vil Uno-X Truck fokusere på tre hovedtemaer. For det første vil selskabet præsentere deres store netværk af truckanlæg, der er fordelt over hele landet. I 2024 vil dette netværk blive udvidet med flere nye stationer med dedikerede truck-faciliteter, herunder AdBlue, high-speed pumper og gode til- og frakørselsforhold.For det andet vil Uno-X Truck fortælle om deres arbejde med elektrificeringen af den tunge del af vejtransporten. Selskabet åbnede i marts landets første offentlige ladestander til tung transport. På messen vil Uno-X Truck desuden medbringe en el-ladestander til lastbiler.Endelig vil Uno-X Truck præsentere sine løsninger indenfor kortsikkerhed, hvor selskabet fremhæver sin kortløsning, som skal give vognmænd flere muligheder og samtidig fjerne mulige bekymringer.Transport 2023 har sidste messe dag lørdag.