Leverandør af store og små køretøjer er på transportmesse med tre stande

Fredag 21. april 2023 kl: 09:29

Fremtidens lastbiler kører på el



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Som noget nyt på dette års transportmesse udstiller Ejner Hessel et endnu bredere udvalg af varebiler til erhvervslivet. Mercedes-Benz varebiler har i mange år været godt repræsenteret, men i år udstilles også varebiler fra Ejner Hessel's øvrige to mærker Renault og Ford. Fokus er på at vise de nyeste varebiler, særligt de elektriske eVan i alle størrelse samt de specielle løsninger og behov, de forskellige modeller tilgodeser.- I år vil vi gerne give de besøgende på vores messestand en anderledes oplevelse og vise nogle af de varebilsløsninger, som sjældent står i vores showroom. Man kan blandt andet opleve en topmoderne ambulance bygget på en Mercedes Sprinter og vores helt nye Hessel CoffeeVan, som er en unik elektrisk EQV med indbygget barista kaffemaskine og vinkøleskab, siger Signe Pedersen, der er marketingansvarlig for erhvervsbiler.- Alle besøgende skal være velkomne til at kigge forbi og få en god kop kaffe ved vores CoffeeVan og hænge ud i vores lækre loungeområde, hvor det også er muligt at tage en kamp ved vores bordfodbold eller være med i konkurrencen om at blive kåret som messens dygtigste håndværker til at slå søm i, siger hun videre.Hvis en varebil ikke stor nok ti at dække ens transportbehov, kan man besøge Ejner Hessel Trucks's stand, som på Transport 2023 har endnu større fokus på den grønne omstilling og Mercedes-Benz’ elektriske lastbiler.Udviklingen af elektriske lastbiler kører derud af og på Transport 2023 er det muligt både at opleve, eActros, eEconic og eCanter. Er det ikke nok at se på, er det også muligt at prøvekøre, hvordan det er at sidde bag rattet i en elektrisk lastvogn i den store eActros.- Vi glæder os utrolig meget til at deltage i årets Transportmesse i Herning. Der er altid en helt kanon stemning, og det er hyggeligt at netværke, hilse på samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder i branchen. Man kan sige at Transportmessen er vores branches festdage. Det er tre dage med spændende sparring, netværk og nye input fra transportsektoren, siger Andreas Frydkjær, der er salgschef for Mercedes-Benz lastbiler hos Ejner Hessel.Ejner Hessel varebiler holder til i Hal C, mens Hessel Trucks er at finde i Hal D.