Busvognmand solgte sin forretning for tre år siden - fredag markerer han sin 90-årsdag

Onsdag 22. marts 2023 kl: 15:24

Gunnar Munch Kristensen solgte i 2019 sin forretning efter godt 60 år som busvognmand.

Af: Redaktionen Da Gunnar Munch Kristensen i 2008 markerede sin 75-års dag sagde han til Sjællandske Tidende, at han havde friheden til at holde op ugen efter, men at han troede, at det holdt ham frisk at være i gang.Og selvom han havde muligheden for at holde ind til siden, blev det først knap 12 år efter i 2019, at han solgte Munchs Minibusser til Lyngby Turistfart.Gunnar Munch Kristensen startede som busvognmand midt i 1960'erne med en enkelt bus, som blandt andet kørte med spillere fra Lyngby Boldklub. Op gennem årene har tilknytningen til forskellige idrætsforeninger været en del af forretningen, som i de sidste år rådede over fire busser - den største med plads til 30 og tre mindre busser.Ud over at køre for Lyngby Boldklub og andre sportsklubber kørte Munchs Minibusser også for rejseselskaber, hvor opgaven var at hente og bringe passagerne til eller fra det første eller sidste stykke af rejsen med langt større busser.Gunnar Munch Kristensen besluttede i 2019 at sælge sin forretning til Lyngby Turistfart efter godt 60 år som selvstændig busvognmand.