Hurtigfærge melder klar til aftenafgang

Onsdag 22. marts 2023 kl: 09:22

Af: Redaktionen - Vi glæder os meget til at få Express 5 hjem til Rønne. Det har været en lang byggeproces, hvor corona har drillet os undervejs, så det bliver godt at se færgen i sin nye hjemhavn, siger Molslinjens administrerende direktør, Kristian Durhuus.Turen fra Filippinerne til Rønne er omkring 10.000 sømil og vil vare 24 til 26 dage afhængig af vejr og vind. Hurtigfærgen vil sejle med en gennemsnitsfart på 20 knob.Den elleve-mand store besætning får selskab af fire observatører - tre fra værftet og en fra motorproducenten Wärtsila. De skal tage turen fra værftet til Colombo, Sri Lanka over Suezkanalen via Malta, gennem Kielerkanalen og derfra til Rønne.