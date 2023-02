Chauffør tog cyklist med døren

ALVORLIGT FÆRDSELSUHELD:

Onsdag 8. februar 2023 kl: 12:23

Af: Redaktionen Den 40-årige bilist pådrog sig umiddelbart ingen skader, men den 43-årige cyklist kom alvorligt til skade i forbindelse med sammenstødet. Han blev derfor kørt til akut behandling på hospitalet, da han var i kritisk tilstand. Østjyllands Politi har torsdag formiddag ikke nye oplysninger om mandens tilstand.Den 40-årige bilist blev sigtet for at overtræde færdselsloven ved at have åbnet bildøren ud mod Vester Allé som cyklisten efterfølgende påkørte.Pårørende eller vidner, der måtte have overværet den voldsomme hændelse, kan gratis ringe til Offerrådgivningen og få en uforpligtende snak om deres oplevelser. Offerrådgivningen i Østjylland kan kontaktes på telefonnummer 23 68 60 56.I forbindelse med trafikuheldet på Vester Allé blev en 23-årig mand anholdt, da han ikke ønskede at efterkomme politiets anvisninger og forlade det afspærrede område. Han blev desuden sigtet for fornærmelig tiltale mod politiet.