Ny direktør for fyns trafikselskab træder til 1. marts

Tirsdag 31. januar 2023 kl: 09:39

Af: Redaktionen - Vi er rigtig glade for at ansætte en ny direktør, som vi fra første dag er sikre på, kan bestride det vigtige job som kollektiv trafiks førstemand på Fyn og Langeland, siger bestyrelsesformand Morten Andersen og fortsætter:





- Med Rasmus i spidsen for vores dygtige organisation har vi sat et godt hold til at forsætte arbejdet med at styrke og udvikle FynBus.









Rasmus Bach Mandø kommer fra en stilling som stabschef for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, hvor han gennem flere år har haft ansvaret for den overordnede mobilitetsplanlægning og dermed også for den kollektive trafik. Det er derfor en gammel kending af FynBus, som nu sætter sig i direktørstolen, og som allerede er helt bekendt med de aktuelle problemstillinger i den kollektive trafik.







- Jeg ser frem til at fortsætte mit arbejde med mobilitet og kollektiv trafik. Det er en meningsfuld og samfundsvigtig opgave. Jeg kender FynBus rigtig godt og glæder mig til, sammen med dygtige kollegaer, at tage fat i udfordringerne og mulighederne i den kollektive trafik på Fyn og Langeland. Det er helt sikkert en spændende og udfordrende opgave, som kun kan lykkes ved tæt og godt samarbejde med kommuner og region, siger Rasmus Bach Mandø.







Rasmus Bach Mandø, der afløser FynBus tidligere og nu pensionerede direktør Carsten Hyldborg, tiltræder stillingen som direktør onsdag 1. marts 2023.





