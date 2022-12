- Tysk test viser brændstofreduktion på 18 procent

Onsdag 14. december 2022 kl: 11:17

Af: Redaktionen Den Volvo-trækker, som deltog i magasinet Trucker's test, var en Volvo FH 460 fra den nyligt opdaterede FH-serie med I-Save.Testen af det 32 tons tunge vogntog skete på en 343 kilometer lang rute på offentlig vej, herunder en række motorveje, bakket terræn og smalle landeveje.Sammenlignet med en tilsvarende test udført i 2018 - inden Volvo introducerede I-Save brændstofbesparelsespakken - opnåede den testede Volvo FH 460 med I-Save en 18 procent kombineret reduktion af diesel- og AdBlue-forbruget med et gennemsnitsforbrug på 21,48 liter/100 kilometer.

Lavt AdBlue-forbrug bliver stadig mere vigtigt

Effektive motorer er en nøgle til lavere CO2-udledninger

Fakta om testen og lastbilen:

Testen blev udført af Jan Burgdorf fra lastbil- og transportmagasinerne Trucker og VerkehrsRundschau i Tyskland

Samlet teststrækning: 343 km. Ruten anvendes regelmæssigt til test af forskellige lastbilproducenters lastbiler under mange forskellige forhold

Samlet vogntogsvægt: 32 tons

Indstillet hastighed på Cruise Control: 85 km/t

Testet lastbil i 2022: Volvo FH 460 med I-Save (tredie generation). Euro 6

Testet lastbil i 2018: Volvo FH 460. Euro 6

2022: 79,9 km/h

2018: 79,8 km/h

2022: 21,48 l/100 km. AdBlue-forbrug i procent af diesel-forbrug: 6,2 procent

2018: 26,15 l/100 km

Fakta om Volvo I-Save:

Volvo I-Save blev først lanceret i 2019

Volvos 13-liters motor med Turbo Compound-teknologi, D13TC, gør det muligt at køre med lavere motoromdrejninger og i højere gear i længere perioder

Den nye I-Torque-funktion styrer gearvalg, drejningsmoment og opbremsninger, når I-Cruise er aktiveret. Funktionen bruger I-See til at se på vejens forløb forude for at vurdere, hvor meget drejningsmoment, motoren skal bruge for at køre så energi- og brændstofeffektivt som muligt, baseret på lastbilens samlede vogntogsvægt

- Takket være avancerede forbedringer i turbocompound-motoren, ny og mere intelligent software samt raffineret aerodynamik, sørger I-Save brændstofbesparelsespakken for en meget effektiv udnyttelse af brændstoffet, siger Helena Alsiö, der er Vice President Powertrain Product Management hos Volvo Trucks.- Denne uafhængige test er yderligere et solidt bevis på den store og positive indvirkning, I-Save har på brændstofforbruget, påpeger hun videre.Historisk set har prisen på AdBlue ikke fået særlig stor opmærksomhed. Det har dog ændret sig, da priserne for tilsætningsstoffet er steget med over 100 procent på mange markeder. I den nye test er det også lykkedes for Volvo at holde AdBlue-forbruget meget lavt - svarende til 6 procent af dieselforbruget.- Den samlede brændstoføkonomi, som omfatter både diesel- og AdBlue-forbruget, er blevet stadig vigtigere for de samlede ejeromkostninger. Vi fokuserer altid på at holde de samlede brændstofomkostninger så lave som muligt, fremhæver Helena Alsiö.Selv om det er Volvo Trucks’ mål, at elektriske lastbiler skal udgøre halvdelen af virksomhedens globale lastbilsalg i 2030, vil dieselmotoren fortsat spille en vigtig rolle i at reducere CO2-emissionerne. Forbedret effektivitet - eksempelvis med de nye I-Save-fremskridt i drivlinen - er en vigtig måde at bidrage til at reducere CO2-emissionerne på. Volvo Trucks fremhæver også, at turbocompound-motoren er også certificeret til at køre på HVO-biodiesel, der afhængig af råstofferne kan reducerer CO2-emissionerne markant.I forbindelse med testens resultat peger Volvo trucks på, at den faktiske brændstoføkonomi kan variere afhængigt af mange forskellige faktorer - eksempelvis kørehastighed, brug af Cruise Control, køretøjsspecifikation, køretøjsbelastning, faktisk topografi, chaufførens køreerfaring, køretøjets vedligeholdelsestand og vejrforhold.Gennemsnitshastighed:Brændstofforbrug inkl. AdBlue: