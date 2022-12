Autohjælp i nord tager vejhjælpsbil fra Sverige i brug

Fredag 9. december 2022 kl: 11:21

Af: Redaktionen Den nye bil bliver kollega med en brugt Scania-trækker, der kører som TMA/tavlevogn, samt knap 40 andre bjærgningsbiler af forskellige mærker - fra 3,5 tons autotransportere og små, terrængående bjærgningsbiler over 12-tons autotransportere med skydelad og grill til kraftige terrængående Unimog og tunge, 4-akslede bjærgningsbiler på 32 tons totalvægt.- Vores hovedstation ligger i Nørresundby, og så har vi fire lokale stationer i henholdsvis Hjørring, Brovst, Thisted og Nørager. Den nye Scania bliver stationeret i Nørresundby, men kommer til at køre meget i Aalborg-området samt i hele region Nordjylland, fortæller medindehaver af SOS Dansk Autohjælp Nordjylland, Lasse Simonsen, og fortsætter:- Vi forventer, at den nye Scania kommer til at køre ca. 100.000 km om året, så derfor har vi tegnet en syv-årig servicekontrakt på bilen hos Stiholt. Vi har handlet med lastbilsælger Peter Munkholm, og det har været et rigtig godt forløb. Han er god at snakke med og nem at komme i kontakt med, og så er det lykkedes for ham at levere med rimelig kort leveringstid.Den nye Scania P 280 er udrustet med en seks-cylinret syv liters motor, der har en maksimal effekt på 280 hk og et maksimalt drejningsniveau på 1.200 Nm. Gearkassen er en otte-trins gearkasse med fuldautomatisk Opticruise-gearskiftesystem samt enkeltreduceret bagtøj med 2,35:1 i udveksling.Det er en så økonomisk drivline, at Scania’en i løbet af et par ugers drift har præsteret et gennemsnitligt brændstofforbrug på 4,8 km/l. Det er meget tæt på de 5 km/l, som SOS Dansk Autohjælp Nordjyllands nyeste 12-tons autotransportere kan præstere, men Lasse Simonsen er overbevist om, at Scania’en på trods af tungere læs og 6 tons højere totalvægt kan trumfe det, når den er kørt til.Bilen er i øvrigt udrustet med sovekabine-førerhus, men chaufføren skal dog ikke gøre sig forhåbninger om at kunne tage en lur i køjen. Den er nemlig afmonteret og erstattet med fire godkendte passagerstole med integrerede sikkerhedsseler, så Scania’en ud over at transportere to køretøjer - et på ladet og et på grillen - også har i alt fem godkendte pladser til passagerer.Det hydrauliske Falkom-skydelad har en kapacitet på 6.000 kg er ca. 6,3 meter langt. Det er udrustet med en højt placeret galge med ekstra baglygter og blitzbjælke. Dertil kommer et 3.600 kg hydraulisk spil til at trække køretøjer op på ladet med, og Scania’en er desuden udstyret med endnu et 3.600 kg hydraulisk spil monteret under ladet til fritrækning af køretøjer. Grillen har en kapacitet på 4.000 kg, og opbygningen er desuden forsynet med værktøjskasser, skraldespande, afspærringsmateriel, ildslukkere og andet grej, der gør bjærgning og transport endnu mere effektiv.Lasse Simonsen er så tilfreds med den nye Scania, at han 14 dage efter leveringen bestilte endnu en ny Scania hos Peter Munkholm.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.