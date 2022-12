EU og Japan intensiverer samarbejdet om brint

Tirsdag 6. december 2022 kl: 09:07

Det er eksempelvis:

Politik, lovgivning, incitamenter og støtteordninger, herunder på internationalt plan, som bringer leder i retning af fælles standarder og certificering

Bedste praksis og erfaringer inden for forskning om vedvarende og kulstoffattig brint, udviklingen på området, anvendelser og demonstrationsprojekter

Projektudvikling, herunder i forbindelse med multilaterale samarbejdsinitiativer, også med henblik på at støtte andre lande i verden

Uddannelse, opkvalificering, omskoling og erhvervsuddannelse, herunder ved hjælp af udveksling

Af: Redaktionen Som frontløbere inden for brintteknologi vil EU og Japan arbejde sammen om bæredygtig og økonomisk overkommelig produktion af, handel med og transport, oplagring, distribution og anvendelse af vedvarende og kulstoffattig brint. Samarbejdet skal bidrage til at skabe et regelbaseret og gennemsigtigt globalt marked for brint uden fordrejninger af handelen eller af investeringer.Memorandummet blev undertegnet i Tokyo af Kadri Simson, kommissær med ansvar for energi, og Japan's minister for økonomi, handel og industri, Yasutoshi Nishimura.Begge parter har forpligtet sig til senest at opnå klimaneutralitet i 2050 og til at fremskynde overgangen til ren energi som skitseret i den grønne alliance mellem EU og Japan.Brint kan udgøre et vigtigt bidrag til både den grønne omstilling og til at opnå energisikkerhed. I memorandummet er der udpeget en række områder, hvor regeringer, industrielle aktører, forskningsinstitutioner og lokale myndigheder i EU og Japan vil blive opfordret til at samarbejde,EU og Japan har en veludviklet energidialog, der omfatter emner som energisikkerhed, havbaseret vindkraft, flydende naturgas (LNG), udformningen af elmarkedet, energiteknologi og atomkraft. EU og Japan har fastsat en langsigtet ambition om at blive klimaneutrale senest i 2050, og et tættere samarbejde om metan-emissioner drøftes også. På topmødet mellem EU og Japan i maj 2021 blev der indgået en grøn alliance, hvor brint blev fremhævet som et vigtigt område for fremtidigt samarbejde.