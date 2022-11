Ukendt mand blev påkørt af tog i Odense V

Onsdag 23. november 2022 kl: 11:37

Politiet beskriver manden som:

Omkring 20-40 år, almindelig til kraftig af bygning med mørkt hår og mørke skægstubbe

Han var iklædt:

Sort strikhue med et hvidt ’Carthartt’ logo, hvori der var et rødt hjerte.

Grå og sort skal-jakke med hætte af mærket ’McKinley’. Jakken er sort på den øvre del af ryg, skuldre og oversiden af armene og grå på undersiden af armenere og den nedre del af jakken

Under jakken bar han:

Sort hættetrøje str. XL uden lynlås af mærket ’Snickers Workwear’. På trøjens front ses et ’Snickers’ logo med gul skrift, blå streger og en grå globus bag ved logoet.

Under hættetrøjen bar han:

En blå/hvid stribet trøje af mærket ’Lindbergh’. Sorte/mørke joggingbukser af mærket ’Adidas’. Røde sneakers med hvid sål af mærket ’Adidas’, i US str. 11. To par sokker – inderst et par sorte sokker af mærket ’Everlast’ og yderst et par lilla striksokker af ukendt mærke.

Den afdøde havde umiddelbart ingen tatoveringer eller andre særlige kendetegn på kroppen Han var iklædt:Under jakken bar han:

Af: Redaktionen Den afdøde mand havde ingen legitimation på sig, og det har derfor ikke været muligt at fastslå, hvem han er. Derfor går Fyns Politi nu ud med et signalement af manden og hans beklædning i håb om, at nogen kan hjælpe med at fastlås, hvem han er.



Politiet oplyser, at alt tyder på, at manden omkom ved en tragisk ulykkelig hændelse, der er således ingen formodning om, at der er sket en kriminel handling i forbindelsen med ulykken.





Oplysninger kan gives til Fyns Politi på telefon 114.





