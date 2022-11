Vejstribe-firma har fået ny salgs- og entrepriseleder i Syddanmark

Torsdag 17. november 2022 kl: 20:39

Claes Drud

Af: Redaktionen Claes Drud skal med udgangspunkt på Fyn varetage kundekontakt og projektledelse i Syddanmark. Han kommer til at trække på sin mangeårige erfaring fra asfaltbranchen - både i produktionen og når han samarbejder med landets kommuner, Vejdirektoratet og private virksomheder om etablering og vedligeholdelse af vejmarkeringer.Claes Drud er merkonom fra CBS og har tidligere arbejdet som salgschef i Pankas A/S og Skanska Asfalt A/S. Senest kommer han fra et job som leder i råstofområdet hos NCC. Han har over 10 års erfaring med at arbejde som leverandør til offentlige kunder.- Salg til kommuner og andre offentlige kunder kræver, at man har det lange lys på og er optaget af at løse opgaverne bedst muligt i fællesskab med kundernes fagspecialister. Det er min hjemmebane, og jeg har heldigvis mange gode relationer, som jeg kan bygge videre på i jobbet hos Eurostar, siger Claes Drud.I Syddanmark har Eurostar Danmark mange hold, som arbejder med produktion af vejmarkering som for eksempel opstribning af kørebaner, svingbaner, cykelstier og fodgængerfelter samt markering af P-pladser og opstribning i logistikcentre og skolegårde. Det bliver også Claes Druds opgave at planlægge og lede produktionen af vejmarkeringer, så mandskabsressourcerne bruges bedst muligt.- Jeg oplever Eurostar som en virksomhed, hvor der er korte beslutningsveje og stor hjælpsomhed – både mellem kollegerne på vejen indbyrdes og mellem kontorpersonalet og de udførende folk, siger Claes Drud og tilføjer:- Her kommer jeg hurtigt til at føle mig hjemme og gøre nytte.Claes Drud bor i Odense med sin hustru, med hvem han har to store børn på 16 og 19 år.