CO2-udledning ved godstransport skal indrapporteres om godt ét år

Mandag 31. oktober 2022 kl: 12:00

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I den anledning - og for at skabe den bedst mulige viden om, hvordan virksomheder beregner CO2-udledningen ved transport af gods - inviterer interesseorganisationen Danske Speditører til en række informationsmøder i løbet af november.Møderne tager udgangspunkt i manualen ” ”Danske Speditørers guide for CO2-beregning og deklaration” og giver et indblik i, hvordan man skaber data og leverer data til kundernde.På møderne vil Katrine Ziska fra Jyske Bank A/S fortælle om de fremtidige krav til bæredygtighedsrapportering, data og indhold fra både myndigheders- og kunders side. Efterfølgende vil Lars Dagnæs, der har skrevet Danske Speditørers guide for CO2-beregning og deklaration, gennemgå manualen, fortælle, hvordan man laver CO2-beregninger for transport af gods i virksomhederne.Der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til både Katrine Ziska og Lars Dagnæs.Møderne afholdes tirsdag 22. november i København og fredag 25. november i både Silkeborg og Kolding.Interesserede kan læse mere om møderne