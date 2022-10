Transportvirksomhed vil køre skibscontainere med 10 elektriske lastbiler

Tirsdag 11. oktober 2022 kl: 10:05

Om Volvo FH Electric:

Af: Redaktionen Baggrunden for at indgå et samarbejde med Volvo Trucks om levering af 10 to-akslede Volvo Electric FH-trækkere er, at Ancotrans ønsker at bidrage til en grønnere fremtid. Intentionen er, at to af lastbilerne skal køre i Danmark, fire i Sverige og fire i Tyskland.- Jeg har selv prøvekørt en af el-lastbilerne, og jeg er sikker på, at kørekomforten kommer til at glæde rigtig mange chauffører i fremtiden. El bliver uden tvivl en del af fremtidens tunge transport, og vi ser frem til at tage hul på denne vigtige transformation, siger Anne Kathrine Steenbjerge, der er administrerende direktør i Ancotrans A/S.Hos Volvo ser man elektriske lastbiler som en vigtig del af løsningen til at reducere CO2-udledningen, men indtil videre udgør de kun en lille procentdel af det samlede lastbilmarked.- Vi er stolte og glade for samarbejdet med Ancotrans. For de fleste kunder føles det som et stort spring at skifte til el, men for Ancotrans er det et naturligt valg. En mere grøn og bæredygtig transport har længe været på dagsordenen hos Ancotrans, hvor flere alternativer løbende afprøves på deres nordeuropæiske markeder, ligesom kunderne har muligheden for at CO2-kompensere deres transporter. Volvo ser frem til et spændende og udviklende samarbejde med Ancotrans, lyder det fra Joakim Bansholm Nilsson, der er Forretningsudviklingschef Zero Emission i Volvo Danmark A/S.







Trækker: 4×2, 6×2​, 6x4

Langt chassis: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4

Alle aksler er luftaffjedrede Førerhus​:

Lavt langt førerhus, langt førerhus, Globetrotter-førerhus og Globetrotter XL-førerhus Vogntogsvægt:

Op til 44 tons Batterikapacitet:

180-540 kWh, 2-6 batterier Rækkevidde:

Op til 300 km Opladningstid (fuld opladning​):

9,5 timer med vekselstrøm (43 kW)

​2,5 timer med jævnstrøm (250 kW) Drivline:

To eller tre el-motorer, I-Shift-gearkasse Ydeevne:

Op til 330-490 kW (450-666 hk) kontinuerlig effekt Anvendelser:

Velegnet til opbygning. tre kraftudtag





Om Ancotrans A/S:

Ancotrans A/S er en af de store operatører inden for transport af skibscontainere i Nordeuropa

container vejtransport

Ancotrans A/S er en af landets ældste familieejede og -ledede virksomheder.

Ancotrans A/S, der blev etableret i 1882, ledes i dag af femte generation

Ancotrans har dagligt over 1.500 transporter i Europa, 250 egne lastbiler, over 700 vognmænd og over 450 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Hamborg, Rotterdam, Helsingborg, Aarhus, Odense, Göteborg, Köln og Aalborg







