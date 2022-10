Vognmand på Midtfyn tog to trækkere i brug

Mandag 10. oktober 2022 kl: 10:13

Klarer sig uden eget værksted

Billigere service og billigere indkøb



Om Niels Nielsen & Søns nye Iveco S-Way 570 6x2 bogietrækker med hydraulikanlæg:

16-trins Hi-Tronix gearkasse med automatiseret gearskifte

Fuld luftaffjedring på alle tre aksler

Tvillingmonteret bogieaksel

Integreret parkeringskøler

To-strengs hydraulikanlæg til suge/blæse-anlæg samt fuld dørk og sideskørter monteret

Hybridkofanger

Motorkraftudtag

Hi-Cruise, GPS baseret fartpilot der sikrer optimale gearskift ved op-og nedkørsel i kuperet terræn

Premium-sæder i læder samt drejbart passagersæde

Plysning af kabine

Adgang til Iveco On-kundeportal og -app

Om Niels Nielsen & Søns nye Iveco X-Way 570 6x4 tandemtrækker med hydraulikanlæg:

16-trins Hi-Tronix gearkasse med automatiseret gearskifte

Hybridkofanger

Motorkraftudtag

Hi-Cruise, GPS baseret fartpilot der sikrer optimale gearskift ved op-og nedkørsel i kuperet terræn

Adgang til Iveco On-kundeportal og -app

Iveco On-kundeportal og -app tilbyder eksempelvis følgende tjenester:



Månedlig rapport over køretøjets aktivitet og kørsel

Safe Driving-rapport om chaufførens kørestil

Adgang til IVECO ON-kundeportal og -app med konstant opkobling for overvågning af blandt andet køretøjernes brændstofforbrug. Easy Way-app med mulighed for at kontrollere og styre alle funktioner fra førerkabinen blandt andet lås/lås op, åbne/lukke vinduer, tænde lys, ændre radiokanal, tænde/slukke for motorkabinevarmer eller den integrerede parkeringskøler

Af: Redaktionen De to nye Iveco-trækkere er en tre-akslet Iveco S-Way bogietrækker og en Iveco X-Way tandemtrækker.- Vi er rigtig glade for Iveco, og det skyldes både selve lastbilerne samt den gode service vi får hos Iveco i Odense, siger vognmand Gunner Nielsen, der er tredie generation i vognmandsforretningen, som blev etableret af hans farfar. Gunner Nielsen driver i dag forretningen sammen med to brødre.Faktisk arbejder fjerde generation Nielsen også med lastbiler. Det er Gunners søn Niels, der tilfældigt eller ikke helt tilfældigt har samme fornavn, som sin oldefar Nielsen og desuden er uddannet IVECO- mekaniker.Så kunne man jo fristes til at tro, at Niels Nielsen & Søn har eget værksted, hvor unge Niels holder vognmandsforretningens mange grønne Iveco'er i topform, men det er ikke tilfældet. Der er nemlig slet ikke service- og reparationsopgaver nok på forretningens ni Iveco'er til, at det giver mening at drive eget værksted. Derfor arbejder Niels på Iveco's værksted på Krumtappen i Odense, hvor han gerne påtager sig at servicere familiefirmaets lastbiler, men også skruer på alle andre kunders lastbiler og transportmateriel.- Vores Niels er en dygtig mekaniker, men det er der også mange af de mange andre Iveco-mekanikere i Odense, der er. Vi får altid en rigtig god service og kan altid komme hurtigt til, hvis vi en sjælden gang står med et akut behov. Den almindelige service indpasser vi i den daglige drift, siger Gunner Nielsen.- Vi har gode chauffører, der passer på bilerne, og det er vores erfaring, at bilerne er billigere at få serviceret og repareret. Og det med billigere gælder for resten også indkøbet af de nye Iveco'er i forhold til andre mærker. Alt i alt oplever vi den bedste totaløkonomi på vores Iveco'er i forhold til de andre mærker på markedet, siger Gunner Nielsen.Familien Nielsen kalder sig selv for en lokal vognmandsforretning, men faktisk kommer de grønne biler jævnligt over hele Danmark. Kunderne består af både private og erhvervsvirksomheder samt især landbruget. Opgaverne er meget alsidige med mindre opgaver med bortskaffelse af haveaffald og jord til større entreprenøropgaver med levering af sten og grus samt containerudlejning i større entrepriser.Ud over at bære den officielle titel af administrerende direktør i Niels Nielsen & Søn kører Gunner Nielsen selv dagligt i en af de ni Iveco'er - en nyere fire-akslet X-Way 8x4 forvogn med hejselad og overføringshænger til transport af containere.Chauffør på bilen er Søren Harrison Hansen, og den skal blandt andet bruges til kørsel med tipsættevogn med suge-/blæseanlæg med korn- og foderstoffer.Chauffør på bilen er Claus Kastrup Nielsen, og den skal blandt andet bruges til tung entreprenørkørsel med tipsættevogn.Både Niels Nielsen & Søns nye S-Way og X-Way er solgt og leveret af transportkonsulent Søren Knoth fra Iveco i Odense.





