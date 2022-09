Træpiller er efterspurgte - også blandt tyve

Onsdag 21. september 2022 kl: 11:54

Af: Redaktionen

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at det er anden gang inden for en uge, at der bliver stjålet træpiller i politikredsen. I fredags blev der stjålet tre-fire tons træpiller fra en tank på en ejendom i Strøby.









Politiet vil gerne i kontakt med vidner, som har bemærket et større køretøj, som kan have kørt træpiller væk fra ejendommen på Kalundborgvej nær Ærtebjerg mandag aften/natten til tirsdag. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

