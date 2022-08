Mindre spildtid giver mere fritid

Onsdag 31. august 2022 kl: 10:32

Fakta om kampagnen:

Når vi pendler til og fra arbejde, er der i gennemsnit kun 1,08 personer med i bilen, og på tværs af alle bilture sidder der kun godt 1,4 personer i hver bil. Det betyder, at der kører cirka 14 millioner tomme sæder rundt i Danmark hver dag.

Bilister i Danmark spilder i omegnen af 365.000 timer hver eneste dag året rundt på grund af forsinkelser og kødannelse på vejnettet. Det svarer til 84 millioner timer om året. I 2019 svarede forsinkelserne på vejene til et samfundsøkonomisk tab på i alt 28 milliarder kroner.

Siden 2010 og frem til 2019 er trafikken på de danske veje steget med 15 procent. I samme periode er der kommet knap 25 procent flere personbiler på vejene, og der er i dag flere biler pr. indbygger end nogensinde før

På motorvejene er antallet af kørte kilometer steget med over 39 procent fra 2010 til 2019.

Når man kører sammen, kan man dele udgifter til brændstof og udlede mindre CO2

Af: Redaktionen Færre biler på vejene betyder, at man kommer hurtigere frem - og det er til gavn for samfundsøkonomien, for når vi gang på gang holder i kø, så spilder vi tid og penge.Ifølge tal fra Vejdirektoratet svarede forsinkelserne på vejene i 2019 til et samfundsøkonomisk tab på 28 milliarder kroner - 28.000.000.000 kroner- hvilket svarer nogenlunde til prisen på Storebæltsbroen, da den blev bygget for omkring 30 år siden. Forskinkelserne kunne, hvis de blev undgået, bruges på fritidsaktiviteter, familieliv, arbejde eller noget helt fjerde.I forbindelse med kampagnen har Vejdirektoratet blandt andet undersøgt årsager til, at danskerne benytter og tilbyder samkørsel, og der peger langt størstedelen på økonomi som den største fordel.- Der er gode argumenter for at køre sammen, og privatøkonomi er bare et af dem. Afhængig af, hvor langt man har til arbejde, kan man spare tusindvis af kroner om året. Det kræver måske lidt overvindelse at dele privatsfæren med andre, og det kræver ikke mindst noget planlægning. Som en del af kampagnen kommer vi derfor også med gode råd til, hvordan man kan komme i gang med samkørsel og åbne bildøren for kolleger, naboer og andre, der skal samme vej, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense.Hvis man er for eksempel to personer frem for én i bilen og kører mellem Næstved og København på Sjælland - en strækning på i alt 176 kilometer tur-retur - så vil de begge spare mellem 81 og 147 kroner om dagen afhængig af valg af biltype og brændstof. Hvert år giver det en besparelse på cirka 18.000 til 32.000 kroner per person.I disse beregninger er besparelsen størst, hvis samkørslen sker i en benzinbil, hvor den årlige besparelse på pendlerstrækningen fra Næstved til København vil være på 32.000 kroner.Vejdirektoratet har udarbejdet en kampagneside, hvor man blandt andet kan læse mere om fordele ved at køre sammen og få råd til, hvordan man kommer godt i gang.Læs mere om samkørsel og delebiler







På Vejdirektoratets hjemmeside kan man beregne den personlige gevinst ved at køre sammen – måske bare en enkelt dag eller to om ugen - klik her:









På Vejdirektoratets hjemmeside kan man beregne den personlige gevinst ved at køre sammen – måske bare en enkelt dag eller to om ugen - klik

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.