Havneudvidelsesplaner i Skåne bliver positivt modtaget i Stockholm

Mandag 22. august 2022 kl: 10:47

Af: Redaktionen Repræsentanter fra Trelleborg Kommune og Trelleborgs Hamn har mødtes med Trafikverkets ledelse for at tale om behovet for en velfungerende infrastruktur i Skåne.





Trafikverket ser positivt på en fremtidig ny østlig indfaldsvej til Skandinaviens største ro/ro-havn, da den nuværende kapacitetet ikke længere rækker.









På mødet nåede parterne til enighed om, at Trafikverket og Trelleborgs Hamn AB samme skal udrede en opgradering af godsbaneområdet i Trelleborg med det mål at fremme overflytning af transporter fra vej ti bane.







Trafikverket vil se på behovet for ny kapacitet på Trelleborgsbanan og har forhåbninger om, at Trelleborgs Hamn skal bidrage med mere gods på bane og dermed aflaste vejnettet - især E6.



