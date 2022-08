Kinesisk producent af el-biler får dansk forhandler-netværk

Tirsdag 16. august 2022 kl: 13:47

Om BYD:

BYD (Build Your Dreams) er en multinational højteknologisk virksomhed med hovedsæde i Kina og med fire industrier - herunder Auto, Electronics, New Energy og Rail Transit

Siden grundlæggelsen i 1995 har virksomheden udviklet solid ekspertise inden for genopladelige batterier og været fortaler for bæredygtig udvikling

BYD har med succes udvidet sine vedvarende energiløsninger globalt med aktiviteter i over 70 lande og regioner

Produktionen af nul-emissions energiløsninger, der omfatter solenergiproduktion, energilagring og elektrificeret transport, har gjort BYD til en industrileder inden for energi- og transportsektorerne

BYD er en Warren Buffet-støttet virksomhed og er noteret både på Hong Kong og Shenzhen børser

BYD Europe har hovedkontor i Holland, hvilket er den første oversøiske afdeling af BYD Group

Om Nic. Christiansen Gruppen:

Nic. Christiansen Group en af de førende aktører i den nordiske bilindustri med mange års erfaring med import og detailsalg af biler samt finansiering og leasing af biler

Nic. Christiansen Group blev grundlagt i 1967 og har i dag sine hovedaktiviteter med import af Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, de tre bilkæder Bayern AutoGroup, Terminalen, British MotorGroup samt leasing- og finansieringsselskabet NCG Finans.

Nic. Christiansen Gruppen opererer i Danmark, Norge, Sverige, Finland samt Baltikum

Af: Redaktionen Nic. Christiansen Gruppens kompetencer inden for både, import, detailsalg, distribution og lokal markedsforståelse har været væsentlige faktorer til, at BYD, der i dag er kendt i Danmark som leverandør af batteri-elektriske busser, valgte Nic. Christiansen Gruppen som samarbejdspartner. Lanceringen af BYD på det danske marked er en del af BYD's debut i et stigende antal europæiske lande. BYD-forretningen i København åbner i løbet af efteråret 2022, og her kan man opleve BYD-modeller samt prøvekøre bilerne.BYD er verdenskendt og et Warren Buffet-støttet multinationalt højteknologisk firma, der for nylig har nået Fortune Global 500-listen for 2022. BYD har over 27 års erfaring med batteriudvikling og producerer i dag elektriske køretøjer med en unik batteriteknologi, der er udviklet internt.BYD har i mange år været blandt de førende EV-mærker i Kina. Det samlede salg af personbiler har oversteget 2 millioner enheder på verdensplan, og alene i første halvår af 2022 har salget oversteget 640.000 enheder. Udover den såkaldte BYD pioneer forretning i København vil salget af BYD i Danmark vil ske igennem udvalgte retail-forretninger under Terminalen.