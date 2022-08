Rederikoncern med ro/ro og ro/pax-skibe oplever fortsat vækst

Tirsdag 16. august 2022 kl: 12:14

Af: Redaktionen - Vi opnåede et stærkt resultat for andet kvartal baseret på en solid indsats fra hele organisationen. Vi er godt på vej til at fortsætte med at vokse, mens vi tilpasser os til både udfordringer og muligheder, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør for DFDS.DFDS-koncernens omsætning steg 67 procent til 7,0 milliarder kroner som følge af det igangværende opsving i antallet af færgepassagerer og deres forbrug samt af højere priser på fragtfærgeruter og logistikløsninger til dækning af stigende energi- og andre omkostninger. Derudover blev omsætningen øget gennem købene af HSF Logistics Group i september 2021 og ICT Logistics i januar 2022.Driftsresultatet - EBITDA - steg 63 procent til 1.459 millioner kroner. Det samlede fragt-EBITDA for færge- og logistikaktiviteterne før særlige poster steg 25 procent til 1.204 millioner kroner drevet af højere indtjening i alle forretningsenheder.Det samlede EBITDA for passageraktiviteterne for andet kvartal i forretningsenhederne Channel, Baltic Sea og Passenger steg fra -70 millioner kroner i 2021 til 255 millioner kroner i år. Indtjeningen blev forbedret i alle tre forretningsenheder på baggrund af det igangværende opsving i passagerrejser. Passager-EBITDA’et for 2. kvartal var 15 procent lavere end i 2019 - det seneste år før corona-tiden.DFDS' forventninger til det samlede driftsresultat - EBITDA før særlige poster - for 2022 vil ligge på mellem 4,4 og 4,8 milliarder kroner.Interesserede kan se DFDS' delårsrapport for andet kvartal 2022





Nøgletal for DFDS:

2022 2021

2021-22 2020-21

2021 Millioner kroner 2. kvt. 2. kvt. Ændring i procent Seneste 12 mdr. Seneste 12 mdr. Ændring i procent Hele året















Omsætning 7.046 4.213 67,2 22.658 15.340 47,7 17.869 EBITDA før særlige poster 1.459 897 62,6 4.044 3.263 23,9 3.411 EBIT før særlige poster 826 394 109,9 1.681 1.349 24,6 1.313 Resultat før skat og særlige poster 745 315 136,3 1.410 1.035 36,2 1.035 Resultat før skat 760 328 132,1 1.459 878 66,2 1.069

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.