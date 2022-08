Rederikoncern køber sig ind i maritim industrivirksomed

Tirsdag 16. august 2022 kl: 12:00

Af: Redaktionen ME Production har opnået stor ekspertise inden for udvikling og produktion af komponenter til den maritime verden, herunder scrubbere til shippingindustrien. Her har Torm og ME Production dannet et succesfuldt Joint Venture-partnerskab til at producere scrubbere og andet energireducerende udstyr. Dermed har Torm været i stand til at installere scrubbere udviklet og produceret af ME Production eller det fælles Joint Venture på over 50 skibe.Torm køber ejerandelen på de 75 procent af den nuværende ejer og grundlægger, Jens Peter Faldt. ME Production vil fortsætte som en uafhængig, selvstændig enhed og vil fortsætte med at betjene sine eksisterende kunder. Den nuværende ledelse og produktionsteamet hos ME Production vil fortsætte uforandret, og Jens Peter Faldt vil fortsætte som administrerende direktør. Jens Peter Faldt beholder en ejerandel i virksomheden på 25 procent.- Med den nye ejerskabsstruktur med Torm vil ME Production have et stærkere fundament til at udvikle virksomheden. Vores mission er fortsat at skabe renere luft ved at udvikle grønne løsninger og ved at hjælpe vores kunder med at reducere deres miljøpåvirkning. Den ambition er blevet styrket nu, hvor vi kan kombinere ME Production’s viden inden for forskning og produktion af teknisk udstyr med Torm's erfaring inden for shipping, siger Jens Peter Faldt.Med partnerskabet og ejerandelen i ME Production tager Torm endnu et skridt på miljøområdet.- Vi er glade for at indgå i et endnu mere integreret partnerskab med ME Production, hvor vi kan fortsætte vores rejser hen imod dekarbonisering. Jeg er overbevist om, at det vil hjælpe os med at nå vores miljømæssige mål, når vi forener de erfarings- og udviklingsmæssige ressourcer hos ME Production med de operationelle styrker hos Torm, hvor vi har besluttet at trykke på fast forward for at kunne levere en 40 procent reduktion i 2025 og 45 procent i 2030 sammenlignet med 2008, siger Jesper S. Jensen, der er chef for den tekniske division i Torm.