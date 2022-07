Stenleverandør har langtidslejet arealer i østjysk havn

Fredag 22. juli 2022 kl: 01:00

Om Mibau Stema:

Mibau Stema Group er én af Nordeuropas største leverandører af mineralske byggematerialer

Mibau Stema Group beskæftiger over 400 medarbejdere i syv lande.

I norske stenbrud udvinder og producerer virksomheden over 16 millioner ton tilslagsmaterialer om året

Virksomhedens skibe sejler materialerne direkte til kunderne eller indirekte via 40 havneterminaler langs Nordsøens og Østersøens kyster

Mibau Holding GmbH er moderselskab

Af: Redaktionen Virksomheden ser potentiale i at levere sten til blandt andet asfalt og jernbaner. Aftalen om lagtidsleje af arealer i Aarhus betyder, at der snart vil komme flere store skibe med skærver og småsten fra selskabets stenbrud i Norge. Selskabets skibe, der er selvlossende, kan levere materialer direkte til aftagerne eller via terminaler, som eksempelvis i Aarhus Havn - og i Aabenraa, hvor virksomheden har dansk hoveddresse.Mibau Stema står foran milliardinvesteringer i stenbrud og øget skibskapacitet.