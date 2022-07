En ny billig weekend-billet skal lokke flere til at bruge bussen i sommerferien

Mandag 11. juli 2022 kl: 11:23

Af: Redaktionen - Der er ikke mange steder, der kan sige, at her stiger priserne ikke lige foreløbigt, men det kan vi i Sydtrafik, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.- Faktisk bliver det endnu billigere nu, for med weekendbilletten kan du eksempelvis rejse fra Sønderborg til Esbjerg og tilbage igen for en 50’er, hvis man har lyst til det. Altså hele Sydtrafiks område - som dækker den jyske del af Region Syddanmark, siger han.



Som de andre trafikselskaber kan Sydtrafik konstatere, at ikke alle passagererne er vendt tilbage i busserne efter Covid-19 og de forskellige runder med nedlukninger. Rundt regnet mangler der stadig omkring 15 procent i forhold til 2019’s passagertal.





- Det er derfor, vi sætter projekter som Weekendbilletten i søen. Vi vil gerne gøre borgerne i vores område opmærksom på, at bussen kan være et billigere - og grønnere - alternativ til bilen, siger Lars Berg.





Fire ferie-weekender

Weekendbilletten sættes til salg i Sydtrafik's app, og den kan købes første gang til weekenden 16. og 17. juli og fire weekender frem. Børneprisen for weekendbilletten er 25 kroner. I den forbindelse gør Sydtrafik gør opmærksom på, at en voksen kan tage to børn under 12 år med gratis.





Fakta om Weekendbilletten:

Weekend-billetten skal købes i Sydtrafik's app

Den sælges til weekenderne i uge 28, 29, 30 31

Prisen er 50 kroner for en voksen, og 25 kroner for et barn.

En voksen kan gratis tage to børn under 12 år med

Weekendbilletten sættes til salg i Sydtrafik's app, og den kan købes første gang til weekenden 16. og 17. juli og fire weekender frem. Børneprisen for weekendbilletten er 25 kroner. I den forbindelse gør Sydtrafik gør opmærksom på, at en voksen kan tage to børn under 12 år med gratis.

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.