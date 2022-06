Magasinet Bus indtræder i den internationale “Bus & Coach of the Year”-jury

Onsdag 1. juni 2022 kl: 13:48

Af: Redaktionen

Ved etableringen af den internationale ”Bus & Coach of the Year”-jury i 1989 bestod den af 12 medier fra 12 forskellige europæiske lande. Siden er den vokset støt og roligt og består i dag af 22 medier fra 22 lande med den norske busjournalist og -redaktør samt udgiver af Bussmagasinet, Tom Terjesen, som formand.









I Danmark var juryen i mange år repræsenteret af først Busmagasinet udgivet af Danske Busvognmænd og senere af Mobilitet udgivet af Dansk Persontransport, der er en fusion mellem Dnske Busvognmænd og Dansk Taxiråd.









I 2022 er medlemskabet af juryen efter gensidig aftale overgået fra Mobilitet til Magasinet Bus, der udgives af transportnyhederne.dk ved redaktør Jesper Christensen i Aarhus. Freelance-journalist Mikael Friis, der har leveret busartikler til Busmagasinet/Mobilitet siden 2016, følger med over til transportnyhederne.dk og vil sammen med redaktør Jesper Christensen fortsat dække Bus & Coach of the Year-juryens aktiviteter, testkørsler mv.





