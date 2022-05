Esbjerg Havn kan blive nyt knudepunkt for NATO

Fredag 20. maj 2022 kl: 11:49

Af: Redaktionen Esbjerg Havn har en god beliggenhed og størrelse, nærhed til lufthavn, gode forbindelser til jernbane- og motorvejsnet og ligger tæt på flere store kaserner og de tilhørende muligheder for indkvartering. Derfor har USA vist interesse for at bruge havnen som muligt knudepunkt for deployering af allierede styrker til Østersøområdet og Baltikum.



- Ruslands forfærdelige angreb på Ukraine gør det helt klart, at Danmark skal leve op til forventningen om, at vi kan yde værtsnationsstøtte for allierede, der gerne vil igennem Danmark, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S), som fredag besøger Esbjerg Havn for at se nærmere på mulighederne for at klargøre havnen. På mødet deltager også Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V) og Søren Gade, der er formand for havnen og tidligere forsvarsminister i Venstre-ledede regering er i perioden 2004 til 2010.





- Esbjerg Havn har en attraktiv beliggenhed i forhold til at kunne støtte vores allierede i NATO - og i særdeleshed USA, med deployering af blandt andet materiel til Østersøregionen, siger Morten Bødskov og fortsætter:





- Det er en god mulighed for Danmark til at levere støtte til de lande, som sender forstærkninger til at varetage vores allesammens sikkerhed.







Hvis projektet opnår politisk støtte, lægges der op til, at hjemmelsforhold, økonomi, miljø og juridiske spørgsmål bliver afklaret i en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante myndigheder. Det er forventningen, at forbedringerne af havnen kan stå klar med udgangen af 2023.





I forbindelse med øvelsen Defender 2022 i Polen blev amerikansk panser og udstyr losset på havnen i Esbjerg.









