- Ekstra tog og busser kører elever og tilskuere til DM

Af: Redaktionen DM i Skills er danmarksmesterskabet for lærlinge indenfor en lang række håndværksfag, og hvert år tiltrækker det tusindvis af tilskuere, når de unge håndværkere svinger alt fra murerske til piskeris og svensknøgler. De cirka 300 unge deltagere ved mesterskaberne får mulighed for at vise deres talent frem, og samtidig er der særligt fokus på at skærpe interessen for håndværksfagene hos de skoleelever, som i stor stil besøger mesterskaberne. De kan for eksempel afprøve forskellige fag i særlige "Prøv og mærk stande" og få en snak med både elever og vejledere fra erhvervsskolerne.





For at imødekomme det store transportbehov til og fra arrangementet udvider Movia og Lokaltog sammen med Region Sjælland servicen på buslinje 430R samt på Tølløsebanen fredag 29. april, hvor mange tusinde 8. klasses-elever besøger arrangementet som obligatorisk punkt i deres undervisning.







- DM i Skills er et godt arrangement, der spiller en vigtig rolle som udstillingsvindue for håndværksfag, og det støtter vi gerne. I Lokaltog har vi selv brug for unge med erhvervsuddannelser på eksempelvis vores togværksteder, så et arrangement som det her, vil vi naturligvis gerne støtte, siger Mie Rajcic, der er driftsdirektør i Lokaltog, som udover Tølløsebanen driver ni andre lokalbaner på Sjælland og Lolland.







Og Per Gellert, der er plandirektør hos Movia, finder det også naturligt, at de to selskaber bakker op om arrangementet i Høng.













Fakta om DM i Skills:

DM i Skills er det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, hvor 300 unge kæmper om at blive landets bedste inden for forskellige fag. Sideløbende med DM i Skills afholdes Skills Stafetten for elever i 8. klasse fredag 29. april. Tanken bag denne konkurrence er at aktivere de besøgende grundskoleelever og gøre dem til aktive deltagere

DM i Skills har til formål at styrke interessen for landets erhvervsuddannelser, så de også fremover kan rekruttere lærlinge

DM i Skills er åben for alle interesserede, og der er gratis adgang til arrangementet

DM i Skills afholdes i Høng fra 28. til 30. april og finder sted i Høng Kultur- og Bevægelsespark

Interesserede kan læse mere om arrangementet her:











- Det ligger helt i tråd med Movias mobilitetsplan, hvor et særligt fokusområde er kollektiv mobilitet uden for de større byer. Her er en af målgrupperne netop unge uddannelsessøgende, så det er oplagt, at vi bakker op om en begivenhed som denne, ved at sætte ekstra kapacitet ind, så der er plads til alle på de linjer, som nærområdets skoleelever vil bruge, når de skal besøge Høng og DM i Skills, siger Per Gellert.

