Tysk transportkoncern præsenterer rekordresultat for nordiske aktiviteter

Tirsdag 26. april 2022 kl: 09:07

Af: Redaktionen

- De flotte resultater for 2021 bærer præg af, at vi har formået at holde vores kunders forsyningskæder i gang og deraf vores løfte om at være en stabil logistikpartner, siger René Sidor, der er Managing Director for Dachser Nordic.





- Der er ingen tvivl om, at året har været enestående på mange måder, herunder i form af de ekstreme udfordringer, der skulle overvindes, siger han videre.





Han peger på, at Dachser har et klart strategisk mål om at være kundernes førstevalg, når det gælder integrerede logistisktjenester og samtidig en stabil og pålidelig partner. En forudsætning er en tæt dialog med virksomhedens kunder og samarbejdspartnere i et omskifteligt marked. Og det kan ses i resultaterne.





- 2021 har været præget af brexit, en verdensomspændende pandemi og globale forsyningskæder, der har været presset til bristepunktet, hvilket alt sammen har skabt stor usikkerhed hos vores kunder. Selv i denne situation har vi formået at tilbyde fleksible logistikløsninger og samtidig opretholde vores høje niveau af kvalitet og service, siger René Sidor og fortsætter:





- Vores kerneforretning er distribution af stykgods i Europa, og her er vores netværk helt enestående. Vi har trods udfordringerne været fuldt operationsdygtige, og har fastholdt alle vores daglige afgange i hele Europa. Men det der virkelig har vist sig at være unikt, er vores evne til at fastholde kunderne og være en stabil partner. Det er det ultimative resultat for os, at vi opfylder vores kunders krav, og her har alle vores medarbejdere gjort et fantastisk stykke arbejde for at opfylde disse.





Forretningsudviklingen i detaljer

Årsregnskaberne for 2021 viser generelt et positivt resultat før skat for alle tre selskaber i Dachser Nordic: Dachser Denmark A/S, Dachser Norway AS og Dachser Sweden AB.





Dachser Denmark's aktiviteter for både European Logistics og Air & Sea Logistics har udviklet sig mere end tilfredsstillende, hvor langvarige relationer med leverandører har haft en positiv effekt på resultaterne. Ligeledes har pålidelig adgang til fragtkapacitet været en del af ligningen.



Overordnet set har Dachser's forretningsområde for sø- og luftfragt draget fordel af at have sin egenkontrollerede charter luftfragtkapacitet i 2021, og de koncernens favorable fragtrater for interkontinentale transporter har også bidraget til resultatet. Dachser gennemførte i alt 230 charterflyvninger mellem Asien, Europa og Nordamerika i 2021.





Årsregnskabet for Dachser Sweden viser, at begge divisioner i Sverige har kunnet fortsætte den positive kurve både med hensyn til omsætning og resultat.



Inden for forretningsområdet European Logistics voksede resultatet før skat med 107 procent til 53,8 millioner svenske kroner. På denne baggrund meddelte Dachser i starten af i år, at selskabet styrker ledelsen ved at udnævne en Country Manager samt udvide sin tilstedeværelse i det centrale Sverige.





- Dachser Sweden er midt i en positiv udvikling lige nu. Vi er i færd med at styrke ledelsen og vil vinde nye markedsandele, når vi udvider til Örebro. Vores forretningsmodel er baseret på at etablere en stærk lokal tilstedeværelse og når vi kan se, at transportmængderne vokser i en region, er det for os et tegn på, at vi skal øge vores tilstedeværelse, siger René Sidor.





Også i det norske datterselskab for European Logistics er fremgangen til at mærke. Igen i 2021 præsterede Dachser Norway et godt resultat i omsætning og resultat. Selskabet i Norge formåede at opretholde sin kvalitet og produktivitet på trods af de udfordrende markedsforhold. Resultatet før skat øgede med knap 3 procent fra 39,3 millioner norske kroner i 2020 til godt 40,4 millioner norske kroner i 2021. Endvidere har Dachser Norway under efteråret 2021 styrket sin tilstedeværelse i den sydlige og vestlige del af Norge, hvor et salgskontor i Kristiansand er etableret for at styrke organisationens netværk og den fortsatte vækst.



- Vi anser Kristiansand for at være et vigtigt logistikknudepunkt med gode færgeforbindelser til resten af Europa, og det nye kontor i det sydlige Norge vil forkorte leveringstiderne med op til en dag ved såvel import som eksport, påpeger René Sidor.





Dachser-koncernens samlede vækst

I 2021 genererede Dachsers ca. 31.800 medarbejdere fordelt på 376 lokationer over hele verden en konsolideret nettoomsætning på omkring 7,1 milliarder euro. I årets løb håndterede logistikudbyderen i alt 83,6 millioner forsendelser med en samlet vægt på 42,8 millioner tons. Dachser er repræsenteret af sine egne landeorganisationer i 42 lande.







Nøgletal for Dachser Nordic i danske kroner

2021 2020 2019 2018 Nettoomsætning 1.461 mio. kr 1.279 mio. kr. 1.287 mio. kr. 1.205 mio. kr. Resultat før skat 108,4 mio. kr. 69,0 mio. kr. 52,5 mio. kr. 47,4 mio. kr. Medarbejderantal 494 477 475 455 EBIT-margin i procent 7,6 5,6 4,2 4,2 Sendinger 2.341.486 2.236.991 2.094.510 2.051.983 Tonnage 812.996 799.024 815.589 790.961



(Kilde: Dachser Nordic)

