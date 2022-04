35-årig fik stjålet kreditkort i pirattaxi

Tirsdag 5. april 2022 kl: 10:52

Af: Redaktionen Den 35-årige mand forklarede politiet, at han hoppede ind i en pirattaxi ved Europaplads i Aarhus Midtby. Han havde sin pung med kreditkort i jakkelommen, men han betalte turen kontant. Undervejs faldt han i søvn og blev vækket af chaufføren, da de kom frem.Han var stadig i besiddelse af sin pung, men han fandt senere ud af, at kreditkortet var forsvundet og var blevet misbrugt flere forskellige steder, hvor der var hævet en del tusinde kroner.Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirattaxier, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller røvet.- Tag en autoriseret taxi, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig, lyder det endnu en gang fra Østjyllands Politi.