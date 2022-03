Tyv havde nem adgang til dieselolie

Ni gode råd til at forebygge tyveri af brændstof fra køretøjer og tankanlæg:

Lav en sikringspolitik, så det blandt andet står klart, hvordan køretøjer sikres ved arbejdstids ophør. Det gælder blandt andet aflåsning af køretøjet, sikring og aflåsning af bygninger.

Gør det svært for tyven. Brug kraftige, indbrudssikre låse, og gør vinduerne i porte matte, så man ikke kan kigge ind. Overvej også at sikre tankene med låse.

Tænk over, hvor du placerer køretøjet eller maskinen bedst for at mindske risikoen for tyveri. Du kan enten stille køretøjet eller maskinen helt ude af syne på et sikret område eller på et område, hvor mange mennesker naturligt kan holde øje med det.

Udendørs områder skal være oplyst, eller forsynes med chokbelysning i form af en kraftig lampe med en bevægelsescensor, der tænder, når uvedkommende træder ind i området.

Undgå høje hegn og bevoksning. De er med til at give tyvene arbejdsro for nysgerrige blikke. Er det omvendt muligt at kigge ind på området, tænker tyven sig om en ekstra gang. For der er risiko for, at han kan blive set – og i værste fald også genkendt.

Står maskinerne på egen grund, er det muligt at etablere videoovervågning. Skilt tydeligt med, at der overvåges.

Sæt alarmer på maskiner og bygninger.

Etabler Erhvervsnabohjælp, hvor naboerne holder ekstra øje.

Vær skeptisk, hvis fremmede personer viser interesse for virksomheden

Af: Jesper Christensen - Sagen bliver efterforsket. Men samtidig kommer vi med en kraftig opfordring til byggepladser, maskinstationer og andre virksomheder om, at det er en rigtig god idé at sikre de værdifulde dråber mod tyve, siger vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsessektion.Han peger på, at antallet af sager om tyveri af brændstof er dalet markant de seneste år fra 320 i 2017 til 48 i 2021.- Men selvom vi oplever få sager, er det vigtigt, at virksomhederne tager problemstillingen alvorlig. Diesel er steget meget i pris siden jul. Derfor kan brændstoffet være en attraktiv tyvekost, så vi opfordrer vognmændene og andre til at passe på dieselen og gøre det bøvlet at være tyv, siger Chr. Østergård.





