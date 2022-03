Priserne på benzin og dieselolie er blevet undersøgt

Torsdag 24. marts 2022 kl: 11:32

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det kan synes påfaldende, når priserne er ens hos alle brændstofselskaber, og derfor har vi undersøgt det nøje. Vi har dog ikke konstateret overtrædelser af konkurrenceloven i form af aftaler eller lignende mellem selskaberne, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, og fortsætter:- Derimod ser det ud til, at et markant fald i efterspørgslen efter benzin og diesel i perioden efter marts 2020 har medført mindre priskonkurrence mellem tankstationerne.Jakob Hald peger i den forbindelse på, at man som forbruger ikke skal undervurdere ens egen betydning for konkurrencen.- De kan selv bidrage til igen at skærpe priskonkurrencen gennem deres adfærd, når de tanker. For eksempel er ubemandede tankstationer ofte billigere end bemandede. Derudover kan forbrugerne tanke, når prisen synes lav, i stedet for, når tanken er ved at være tom. Og endelig kan der være lokale tilbud, selv om der er længere imellem dem end tidligere, siger han.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget mange henvendelser om priserne på benzin og diesel, fordi de, siden Covid-19-krisen begyndte, har været meget ens i hele landet. Derfor har styrelsen gennemført omfattende undersøgelser af markedet - herunder uanmeldte kontrolundersøgelser blandt brændstofselskaber.I forbindelse med undersøgelsens resultater peger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på, at når der over en længere periode har været ens pumpepriser på tværs af tankstationer og lokalområder, kan det skyldes andre forhold end overtrædelser af konkurrenceloven.Styrelsens undersøgelser viser, at de ensartede priser blandt andet kan skyldes, at selskaberne uafhængigt af hinanden holder øje med og følger hinandens priser. Undersøgelserne viser også, at forbrugerne kan være mere aktive og lægge et pres på selskaberne til at konkurrere mere på priserne.I næsten to år har selskabernes priser ændret sig omtrent samtidigt og har været usædvanligt ens på tværs af tankstationer og lokalområder. Dette mønster opstod kort efter nedlukningen af Danmark i marts 2020, hvor efterspørgslen efter brændstof faldt markant. Efterspørgslen er nu steget igen, og det må forventes, at der atter er grundlag for lokal og øget priskonkurrence mellem selskaberne.Flere forhold har betydning for prisen på benzin og diesel, blandt andet særligt olieprisen. Derudover er brændstof pålagt moms og flere faste afgifter.Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyser, at den fortsat vil følge udviklingen på markedet.