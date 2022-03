Den første brint-bus ruller af sted på Sjælland

Mandag 7. marts 2022 kl: 11:47

Af: Redaktionen Ved udgangen af 2022 vil der køre 337 el-busser og én brint-bus i Movia's område. Brintbussen er sat ind på linie 300S, der som led i et forsøg har fået den første brint-bus i drift på Sjælland.





Brint-busser udleder ligesom el-busser ikke forurening fra bussens motor, men har længere rækkevidde og kortere optanknings-/opladningstid. De har derfor potentiale til at kunne indsættes på længere busruter. Brint-busser er dog en relativt uprøvet teknologi, og derfor samarbejder Movia og Region Hovedstaden om et to-årigt forsøg, der skal skabe mere viden om brint-busser i drift. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movia's busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen skal køre på el eller brint.







- I Region Hovedstaden arbejder vi for en grøn omstilling af hele regionen, og vi går gerne forrest med afprøvning og udvikling af nye teknologier. Vores el- og varmeforsyning og transportsektor skal være fossilfri og vi skal udnytte vores ressourcer bedre. Brint kan som teknologi spille en vigtig rolle i omstillingen, siger regionsrådsformand for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj.







- Movia aftalte med kommunerne og regioner i 2020 et fælles mål i Movia's mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el eller brint. Derfor er vi meget glade for, at vi nu som et forsøg kan sætte den første brint-bus i drift. Da brint-busser har lang rækkevidde, håber vi på, at brint-busserne på længere sigt kan indsættes på flere regionale linjer, som ofte har lang linjeføring, siger Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.













Om brint-busteknologi:

En brint-bus har ligesom en el-bus en elmotor og et batteri, men den har også en brændselscelle, der omdanner energi fra brint el og vand gennem en kemisk reaktion

Der er ikke nogen direkte udledning fra brint-bussen udover vand

Der anvendes grøn strøm til produktion af den brint, som bussen kommer til at køre på

Om el-busser, brint-busser og udledning af NOx, partikler og CO2:

Ved udgangen af 2022 kører der 337 el-busser og én brint-bus i Movias område. Det svarer til 25 procent af Movia's busser

Movia's miljøregnskab for 2020 viser, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 procent siden 2008

Udledningen af NOx'er er i samme periode reduceret med 84 procent og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 procent. Det samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 procent fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 procent

Region Hovedstaden har som målsætning, at den kollektive trafik skal være emissionsfri fra 2030. For at nå målsætningen har regionen besluttet at stille krav om nul-emission i alle nye udbud fra 2022

300S har en lang rute, som strækker sig fra Gl. Holte til Ishøj St. Det er et ruteforløb, der passer godt til en brint-bus, da den kan køre langt på en optankning. Derfor indsættes brint-bussen som et forsøg på linje 300S.

her: Interesserede kan læse mere om den brin-telektriske bus på linie 300S i Magasinet Bus 1 - 2022, der frit kan hentes











